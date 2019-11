Dart-Bundesliga Die Wölfe beißen sich oben fest

Dass es gegen Darmstadt schwer werden dürfte, das war Wolfsölden klar. „Darmstadt war stark besetzt, was nach unserem Sieg dort letzte Saison abzusehen war.“ Die Darmstädter nahmen also erfolgreich Revanche. Nach den Einzeln führten sie 5:3, mit drei Doppelsiegen machten sie den Sack zu. Manches Duell ging aus Wölfe-Sicht unglücklich verloren, wie das Doppel von Marko Puls und Erik Tautfest. Mehrmals hatten sie die Chance, mit einem Treffer aufs Doppelfeld auszumachen. „Aber wir haben’s einfach nicht geschafft“, hadert Puls. So unterlagen sie 2:3, wie auch Achim Himmler und Waldemar Bushor in den Einzeln.