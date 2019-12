Darf die Kirchberger Rätin in der FDP bleiben? Streit um Parteiausschluss geht weiter

Die Satzung der Landes-FDP lege fest, argumentierte der Kreisverband vor dem Schiedsgericht, dass die Mitgliedschaft bei den Liberalen mit dem Beitritt zu einer konkurrierenden Partei oder Wählergruppe beendet sei. Sollte das Gericht im Januar das nicht so sehen, wird wohl ein offizielles Parteiausschlussverfahren gestartet werden. Für Thorsten Zebisch, den Anwalt der betroffenen Liberalen, ist die Sache hingegen klar. Er hält das Verhalten des Kreisverbands für nicht rechtens, erklärte er auf Anfrage unserer Zeitung. So habe man Gudrun Wilhelm und die anderen monatelang im Glauben gelassen, die neue Liste habe keinerlei Konsequenzen. Im Kommunalwahlkampf hätte man sie sogar noch Wählerstimmen sammeln lassen. Auch in einer extra wegen des Falls anberaumten Sitzung am 14. März habe es keine Konsequenzen gegeben. Zudem habe der Kreisvorsitzende Jochen Haußmann der Presse gegenüber erklärt: „Ein Ausschlussverfahren steht derzeit nicht zur Debatte und ist in einem solchen Fall auch kein Automatismus“. Gudrun Wilhelm und die anderen hätten daher darauf vertrauen können, dass nichts mehr passiere, so Zebisch. Erschwerend käme hinzu, dass bei der Kreistagswahl 2014 ein FDP-Mitglied für die Freien Wähler angetreten sei, ohne dass dies Folgen gehabt habe. Als strafrechtlich relevant bewertet Zebisch die Tatsache, dass ein Unterstützer von Wilhelms Gegenkandidaten für die Liste zur Regionalversammlung dessen potenziellen Wählern einen kosten­losen Bustransport geboten habe.