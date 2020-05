Dank an Kirchen Steinmeier und Büdenbender besuchen Gottesdienst

Dort betonte Bischof Stäblein am Sonntag in einem Wort an die Gemeinde, Deutschland habe in den vergangenen Wochen einen Zusammenhalt gezeigt, "wie er fast einmalig ist, ganz gewiss für die jüngere Geschichte". Der für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zuständige Bischof betonte: "Mit großer Disziplin und klugen politischen Entscheidungen ist es gelungen, dass die Folgen des Virus eingedämmt, eingegrenzt werden konnten."

An Abstand, Hygiene, Verzicht auf Kontakte, Verzicht auf Versammlungen hätten sich auch die Kirchen beteiligt und in großer Kreativität Gottesdienst und Glaubensleben in anderen Formen entwickelt. Heute taste man sich wieder zur Feier in körperlicher Anwesenheit vor. "In aller Vorsicht, denn niemand will, dass hieraus Ansteckungsquellen werden. Zugleich müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben", sagte Stäblein.

Auch in anderen Bundesländern konnten am Sonntag erstmals wieder richtige Gottesdienste gefeiert werden, wenn auch mit ähnlich strengen Auflagen wie in Berlin. In Hamburg sagte Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, in ihrer Predigt: "Ich bin dankbar, wie glaube ich sehr viele, dass wir wieder Gottesdienst feiern können. Kleiner zwar, anders auch, aber: wir feiern." Dies sei ein ganz neues Gefühl nach Wochen digitaler Gottesdienste. "Wir freuen uns heute über einen kleinen Teil an zurückgewonnener Gestaltungsfreiheit", sagte Fehrs laut Mitteilung.