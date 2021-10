James Bond ist tot. In seinem letzten Film geht er im Raketenhagel seiner Auftraggeber unter. Aber wie der Titel schon sagt: Er hat gar „Keine Zeit zu sterben“. Und deshalb wird schon heftig darüber spekuliert, in welcher Gestalt er wieder aufersteht. „James Bond will return“, dieser Satz ist unumstößliches Gesetz. Nur Daniel Craig wird man in der Rolle nicht mehr sehen. So viel steht fest.