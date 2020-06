Damit Läden im Zentrum keine Kunden verlieren Wachstumsbremse für Kaufland-Areal

Die Kommune kam diesem Anliegen am Dienstagabend einen Schritt näher, als der Gemeinderat mit großer Mehrheit den Aufstellungsbeschluss für eine Bebauungsplanänderung fasste. Lediglich Markus Klein von der CDU votierte dagegen. Petra Zeese vom Fachbüro FPZ aus Stuttgart hatte vor der Entscheidung darauf hingewiesen, dass sowohl das städtische Einzelhandelskonzept als auch die Richtlinien des Verbands Region Stuttgart nicht mit dem derzeitigen Bebauungsplan unter einen Hut zu bekommen seien. Denn im aktuell gültigen Werk sei keine Beschränkung der Verkaufsflächen vorgesehen. Dabei sind großflächige Einzelhandelsbetriebe mit mehr als 800 Quadratmetern, die über die reine Grundversorgung hinausgehen, laut Regionalplan nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren zulässig. Steinheim fällt aber in die Kategorie Kleinzentrum. „Der Standort liegt zudem außerhalb der im Regionalplan verbindlich als Vorranggebiete festgelegten Standorte“, heißt es in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung. „Das würde so heute nicht mehr gehen, was Sie dort haben“, stellte Petra Zeese deshalb auch in der Sitzung fest.