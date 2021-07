Daimler Wann die Anleger die Truck-Abspaltung abnicken sollen

Stuttgart - Die Aktionäre des Fahrzeugbauers Daimler sollen die geplante Abspaltung der Lastwagensparte bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober abnicken. Dies sehe ein von Vorstand und Aufsichtsrat ausgegebener Fahrplan vor, teilte der Konzern am Freitag in Stuttgart mit. Geplant ist, dass das Unternehmen Daimler Truck, das momentan noch vollständig unter dem Dach der Holding Daimler AG agiert, bis Ende des Jahres vom Konzern getrennt und separat an die Börse gebracht wird. Diese schon länger bekannten Pläne müssen vor ihrer Umsetzung allerdings noch von den Anlegern abgesegnet werden. Früheren Aussagen zufolge soll der Spin-Off dann im Dezember durchgezogen werden.