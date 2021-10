Daimler-Hauptversammlung 99,9 Prozent für Börsengang der Truck AG

Die Zustimmung von 99,9 Prozent des vertretenen Grundkapitals (56,45 Prozent) ist Höhepunkt des Projekts Fokus. Daimler will 65 Prozent der Truck-Papiere an die eigenen Aktionäre verteilen und einen Minderheitsanteil von 35 Prozent halten. Man geht davon aus, dass die Truck AG noch im ersten Quartal 2022 in den Dax-Index aufgenommen wird. Um auch die Fokussierung der Pkw-Sparte deutlich zu machen, soll die Daimler AG zum 1. Februar 2022 in Mercedes-Benz Group AG umbenannt werden.