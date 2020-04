Daimler Doppeldeutig

Stuttgart - „Ich zähle auf Sie“, sagte Daimler-Chef Ola Källenius Ende März in einer Video-Botschaft an die Mitarbeiter. Viele Beschäftige, denen bald eine Vorladung beim Chef bevorsteht, dürften sich schwertun, diese wertschätzende Youtube-Ansage mit dem zusammenzubringen, was sie beim Trennungsgespräch erleben werden. Denn die Führungskräfte haben den klaren Auftrag erhalten, den Personalabbau rigoros umzusetzen und den Beschäftigten notfalls auch mit hohem Druck die Unterschrift unter einen Aufhebungsvertrag abzutrotzen.