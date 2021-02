Daimler-Ausschüttung an Aktionäre Daimler erhöht die Dividende kräftig

Stuttgart - Die Aktionäre des Stuttgarter Autoherstellers Daimler können sich auf eine kräftige Dividendenerhöhung freuen. Der Konzern will 1,35 Euro für das Geschäftsjahr 2020 an die Anteilseigner ausschütten. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bis zum Jahresende will Daimler die Lkw- und Bussparte abspalten und Daimler Truck an die Börse bringen. Das Pkw- und Van-Geschäft bleibt nach den kürzlich verkündeten Plänen in der eigenständigen Mercedes-Benz AG. Beide Unternehmen sollen nach den Zielen Daimlers im Deutschen Aktienindex notiert sein, der bald 40 anstatt 30 Unternehmen umfassen soll. Die Aktionäre müssen die gegenüber 2019 um 50 Prozent höhere Dividende auf der Hauptversammlung noch beschließen.