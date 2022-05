Daily Soap auf RTL „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ feiert 30. Geburtstag

„Explosionen, Dramen und ganz viel Action!“

Zu den guten alten Zeiten will RTL aber offenbar gerne zurück und zeigt am Donnerstag eine Jubiläumsfolge. Der Sender verspricht in einer extra langen Folge „Explosionen, Dramen und ganz viel Action“. Im Mittelpunkt der aktuellen Handlung steht Jo Gerner (gespielt von Wolfgang Bahro), der bereits seit 1993 Teil des GZSZ-Teams ist und wohl zu den bekanntesten Figuren der Soap gehört. Gerner befindet sich auf der Flucht und will beweisen, dass er nichts mit dem Mord an Miriam (Sara Fuchs) zu tun hat, sondern alles eine Intrige ist.