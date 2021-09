Dänischer U-21-Nationalspieler kommt VfB holt Wahid Faghir

Faghir soll zwar helfen, die aktuelle Not in der Offensive zu lindern, zugleich aber ist sein Transfer ein Vorgriff nicht nur auf die kommende Saison: Der Däne unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag. „Der VfB ist ein großer und aufregender Club“, hatte Faghir zuletzt erklärt – nun kann er dazu beitragen, dass dies auch so bleibt.