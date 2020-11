Cybersicherheitsagentur Kampf gegen Angriffe im Netz: Strobl-Plan verärgert Polizei

Stuttgart - Der Plan von Innenminister Thomas Strobl (CDU), in Baden-Württemberg eine Cybersicheragentur aufzubauen, wird von Polizeigewerkschaften, der FDP sowie dem Chaos Computer Club kritisch gesehen. Im Landeshaushalt 2020/2021 sind bislang 13 Millionen Euro für den Aufbau des Projektes vorgesehen, das bislang in einem Versuch in der Region Karlsruhe getestet wird.