Cyberkrieg um die Ukraine Google-Review-Bombing gegen Russland

Laut den offiziellen Richtlinien von Google sollen alle Beiträge entfernt werden, die nicht nicht themenbezogen sind. „Maps soll kein Forum für Nutzer sein, die sich zu politischen, sozialen oder persönlichen Themen äußern möchten“, steht dort als Begründung.

Die Berichterstattung in Russland ist stark eingeschränkt. So verfügten staatliche Behörden darüber, dass Medienhäuser im Kontext mit dem Krieg in der Ukraine Begriffe wie „Angriff“ oder „Invasion“ nicht verwenden dürfen.

Russland hat Facebook-Dienste eingeschränkt

Das Google-Review-Bombing ist nur einer von vielen Schauplätzen im Netz, an denen um die Informationshoheit gerungen wird. Mehrere staatliche Webseiten auf beiden Seiten wurden Ziel von Hackerangriffen, die Ukraine wirbt offen um Unterstützung im Cyberkrieg, pro-russische Hacker drängen in soziale Netzwerke. Außerdem hat Russland die Facebook-Dienste eingeschränkt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Kann die Hacker-Armee der Ukraine erfolgreich sein?

Die Rolle von Anonymous aufseiten der Ukraine ist dabei umstritten. Zumal das Hackerkollektiv laut einiger IT-Experten sehr dezentral organisiert ist und von einer Kultur geprägt sei, Erfolge über Wert zu verkaufen. Sie warnen davor, ihre Rolle in der Auseinandersetzung überzubewerten.