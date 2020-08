CVJM Affalterbach auf neuen Wegen Die Dorffreizeit geht heuer online

Doch welche Inhalte sollten es sein für eine Freizeit, die völlig ohne Teilnehmer auskommen muss? „Schließlich ist die CVJM-Dorffreizeit für alle Kinder das Highlight“, sagt Julia überzeugt. Das Trio hat sich deshalb eine Zeitreise einfallen lassen und aus all den Themen der vergangenen zehn Jahre fünf ausgewählt, die nun an den fünf Tagen der Freizeit behandelt werden. Also täglich ein neues Thema, das mit der dazu passenden Bibelgeschichte die Aufmerksamkeit der Zuschauer sichern will. Sarah blickt derweil schon bang in die Zukunft und hofft, „dass wir im nächsten Jahr nicht auch noch die anderen fünf Themen verwenden müssen, sondern die Freizeit wieder wie gewohnt stattfinden kann“.