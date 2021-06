Curevac liefert Impfstoff erst später Curevac gerät ins Hintertreffen

Baden-Württemberg bekommt derweil kurzfristig mehr Impfstoff. Da die Arztpraxen in Bayern und Baden-Württemberg in den beiden Wochen nach Pfingsten deutlich weniger Impfstoff des Herstellers Biontech bestellt hatten, als nach dem Bevölkerungsschlüssel möglich gewesen wäre, bekommen beide Länder nun ab dem 28. Juni einen Ausgleich. In Baden-Württemberg geht es um 52 600 zusätzlichen Dosen. Damit beträgt dort die gelieferte Gesamtmenge an Biontech-Impfstoff in der 26. Kalenderwoche 263 250 Dosen.