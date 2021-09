CSU nach der Bundestagswahl Die CSU kassiert einen Dämpfer

Wird der gemeinsame Unionskandidat Laschet, den die CSU nicht gewollt hat, nun von dieser demontiert? Armin Laschet hatte sich nach einem brutalen internen Machtkampf gegen Markus Söder durchgesetzt. Es sieht an diesem Abend nicht so aus, als werde nun schon von München aus an Laschets Stuhl gesägt. Vielmehr meint Söder nun im Interview, CDU und CSU werden „gemeinsam in Gespräche gehen mit dem Ziel, dass Armin Laschet Kanzler wird“. Er strebe eine „Regierung der Modernität und der Stabilität an“. Das Ergebnis in Bayern „gefällt uns nicht“. Dennoch weist der Vorsitzende, wie es nach jeder Bundestagswahl Brauch ist, darauf hin, dass die CSU-Stimmen im Freistaat ein „substanzieller Beitrag für die Union“ seien. Und: In Bayern haben die Christsozialen immerhin über 30 Prozent erreicht sowie auf den gesamten Bund gerechnet über fünf. Letzteres war in den vergangenen Wochen mehr und mehr zu einer vor allem psychologisch bedeutsamen Marke geworden.