CSU-Chef mit Parteitagsrede Corona und Extremisten - Söder rechnet mit hartem Winter

"Corona ist mit aller Wucht, mit aller Macht wieder da", sagte der bayerische Ministerpräsident in seiner meist düsteren und mahnenden Grundsatzrede in München. Um Deutschland herum, in ganz Europa würden die Corona-Fallzahlen wieder explodieren. "Nahezu alle Nachbarn melden jeden Tag neue Rekordzahlen", sagte Söder. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sehe Europa bereits in einer ganz kritischen Phase. "Denn eines ist klar, Herbst und Winter stehen vor der Tür, und dort wird die Lage deutlich schwieriger werden."