Cross-Duathlon in Murr Dirty Racer feiern die neue Strecke

Und das Rennen hielt, was es versprach. Gerade die Strecke, die von den vielen Mountainbikes gerne umgepflügt wird und damit dem ganzen Duathlon seinen Namen verleiht, war durch die kalten, trockenen Tage zuvor festgefroren. Die milde Witterung am Samstag ließ dann alles aufweichen. Die matschigen Folgen lagen auf der Hand. Hinzu kam die neu gelegte zweite Laufstrecke auf dem Feldweg an der Murr entlang und direkt über den Sportplatz. Also viel näher an den Zuschauern im Stadion, die die Jahre zuvor von den letzten Kilometern meist nur den Zieleinlauf sahen. Das freute auch Frauen-Dauersiegerin Katharina Wolff, die zum vierten Mal in Folge das Dirty Race für sich entschied. Doch das sei kein Selbstläufer: „Ich bin immer wieder aufs Neue aufgeregt“, so die Deutsche Meisterin im Cross-Duathlon 2019 vom Tri-Team Heuchelberg. „Aber dass die neue Laufstrecke so schlammig wird, damit habe ich nicht gerechnet. Das hatte mit Laufen eigentlich nicht so viel zu tun“ – wovon die Matschklumpen an den Schuhen zeugten. Auch darum kam die neue Strecke gut an. „Das ist herausfordernder“, lachte Wolff, die das Rennen in 1:19:45 Stunden beendete und damit mehr als fünf Minuten Vorsprung auf Alexandra Rudl und die drittplatzierte Sophie Scheck hatte. „Und man nimmt vieles mit, die Zuschauer im Stadion sind zusätzlich motivierend. Nächstes Jahr also gerne nochmal so.“