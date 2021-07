Crash-Kurs in Erdmannhausen Kleine Kniffe für eine pralle Tomate

Das Urban Gardening, so nennt sich die Bewegung, in der immer mehr Menschen im eigenen Garten oder in Töpfen auf der Terrasse ihr Gemüse selbst anbauen, hat in den vergangenen Jahren in Baumärkten und Gärtnereien zu einem regelrechten Ansturm auf das Zubehör geführt. Und so haben auch die Wagners sich anstecken lassen und sich viel Wissen angeeignet, das sie jetzt weitergeben wollen. Mit ihrem Start-up-Unternehmen „Erdrausch“ beliefert das Ehepaar aus Marbach regelmäßig etwa 40 Abonnenten mit Kisten ihres Gemüses, das sie auf dem etwa 800 Quadratmeter großen Grundstück in Erdmannhausen biologisch anbauen. „Wir folgen der Devise: Gesunder Boden, gesunde Pflanzen, gesunder Mensch“, erklärt Andrea Wagner, die den Boden mit dem Darm des Menschen vergleicht. Auch der brauche eine Vielfalt an Lebewesen, damit Nährstoffe verfügbar werden.