Covid-Kaugummi: Studie belegt Wirksamkeit

Die Wirksamkeit des Covid-Kaugummis wurde in einer Pilotstudie des Herstellers im Institut für Klinische Forschung in Frankfurt bestätigt. Die Ausatemluft von positiv getesteten Corona-Patienten wurde dabei vor und nach dem 15-minütigem Kauen des Covidgums über drei Stunden hinweg untersucht. Die Teilnehmer atmeten der Studie zufolge nach dem Kauen eine erheblich verringerte Konzentration an Viruspartikeln aus – auch bei Virusvarianten wie Alpha und Delta. Den Ergebnissen zufolge soll der Kaugummi die Covid-19-Viruslast in der Ausatemluft um 99 Prozent reduzieren. Diese Verringerung der Viruslast hält laut Angaben der Forschenden bis zu zwei Stunden an.