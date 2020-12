Es ist der erste Covid 19-Fall an der Benninger Grundschule. Um genau zu sein sind es zwei Fälle - in den Klassen 4a und 4c. „Wir hatten gehofft, dass es uns nicht trifft, weil es ja immer heißt, dass Grundschulen nicht so gefährdet sind, aber jetzt ist es so“, erklärt Bürgermeister Klaus Warthon. Am Dienstag seien rund 45 Viertklässler nach Hause in die zehntägige Quarantäne geschickt worden – und die Kinder der Klasse 4b, die in den Hort gehen. „Wir haben die Klassenstufen in der Hortbetreuung zum Glück in getrennten Räumen, sodass es nicht noch mehr Kinder betrifft. Die Erst-, Zweit- und Drittklässler sind weiterhin im Hort“, betont Warthon. Die dreizügige Grundschule besuchen aktuell rund 230 Kinder, etwa 90 nutzen laut Warthon die Hortbetreuung an den Nachmittagen. „Lehrkräfte sind nach meinem Wissen zwei von der Quarantäne betroffen“, so der Benninger Rathauschef.