Covid-Behandlung Münchner Ärzte intensivieren Antikörper-Therapie

Leihspieler des VfB Stuttgart

Maxime Awoudja verpasst Kantersieg der WSG Tirol

In der aktuellen Spielzeit hat der VfB Stuttgart fünf Profis an andere Vereine verliehen. In unserer „Leihspieler Watch“ werfen wir jedes Wochenende einen Blick auf die Leistungen der ausgeliehenen Spieler.