Covid-19 und Patientenverfügungen Wenn man keine Therapie mehr möchte

Stuttgart - Die Berichte aus Kliniken mit Patienten, die schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt sind, bereiten ihm Sorgen: 76 Jahre ist der Mann alt, der in diesem Artikel Peter Gabler heißt, seit einigen Jahren an Diabetes erkrankt – und damit zu dem Kreis, den das Robert-Koch-Institut als „Risikogruppe“ bezeichnet, gehört. Für ihn ist klar: Infiziert er sich mit dem neuartigen Virus und erkrankt dann so schwer, dass er beatmet werden muss, soll dieser Zustand nicht von Dauer sein: Denn schon die künstliche Beatmung allein könne bei vorgeschädigten Menschen wie ihm schwerwiegende Spuren hinterlassen, glaubt Gabler.