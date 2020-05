Covid-19 und Kawasaki-Syndrom Mysteriöse Entzündungsreaktionen bei Kindern

Wie schätzen Mediziner die Situation in Deutschland ein?

Den medizinischen Fachgesellschaften zufolge müsse man die Entwicklung beobachten. Doch dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass die absoluten Fallzahlen sehr gering seien, zu einer generellen Sorge bei Eltern sollte dies nicht führen, sagt die Tübinger Kinderärztin Krägeloh-Mann. Ärzteverbände und die Weltgesundheitsorganisation WHO warnten Eltern bereits vor Panik – die überwiegende Zahl der Kinder, die sich mit dem Coronavirus infiziere, habe einen sehr milden Verlauf und erhole sich komplett.

Auch Infektiologe Johannes Hübner beruhigt: „Wir haben bisher keinen Hinweis darauf, dass das dieses Jahr mehr Fälle sind.“ Bisher habe er auch aus anderen Universitätskliniken keine Berichte von einem gehäuften Auftreten des Kawasaki-Syndroms oder von schweren Verläufen gehört, sagt Hübner, der auch Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie ist. „Auch die Kollegen aus England, wo die Meldung von Kawasaki-Fällen über eine eigene Kawasaki-Gesellschaft erfolgt, gehen derzeit nicht von einer Erhöhung der Fallzahlen aus.“

Wie verlaufen Infektionen mit dem Coronavirus bei Kindern?

Hübner weist darauf hin, dass eine solche Infektion bei Kindern in den allermeisten Fällen deutlich milder verläuft als bei Erwachsenen. Auch gibt es insgesamt sehr viel weniger Fälle von Kindern, die tatsächlich an Covid-19 erkranken und behandelt werden müssen. Laut dem Melderegister der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie wurden in den vergangenen Wochen bis zum 10. Mai deutschlandweit lediglich 130 Kinder mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Krankenhäuser sind allerdings nicht verpflichtet, solche Fälle zu melden – einige könnten also bei der Erhebung unberücksichtigt bleiben.

In der Regel gilt jedoch: „Kinder haben nur einen leichten, oberen Atemwegsinfekt, einige Kinder sind auch ganz ohne Symptome“, sagt Johannes Hübner. Einige wenige Todesfälle bei Kindern im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 seien beschrieben, sagt Hübner, „aber das steht in überhaupt keinem Verhältnis zu den Zahlen bei Erwachsenen.“

Warum sind Kinder weniger betroffen?

Woran genau es liegt, dass Kinder weniger stark und weniger häufig an Covid-19 erkranken als Erwachsene, ist bislang noch unklar. Erste Studien haben gezeigt, dass Kinder im Falle einer Infektion in etwa die gleiche Viruslast haben wie Erwachsene – und damit wahrscheinlich gleichermaßen ansteckend sind. Eine These zu den milden, teils symptomlosen Verläufen einer Infektion: Ein bei Kindern anders ausgerichtetes Immunsystem könnte dahinter stecken. So erkläret Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München (TUM) und am Helmholtz Zentrum München zuletzt in einer Online-Pressekonferenz, dass das kindliche Immunsystem sich mit vielen Erregern noch nicht auseinandergesetzt habe – und deshalb deshalb auf breiter Basis wirksame Antikörper bilden müsse. So gebe es auch eine ganze Reihe anderer Infektionskrankheiten, die im Kindesalter weniger dramatisch verliefen als bei Erwachsenen, sagte Protzer – etwa beim Epstein-Barr-Virus. Klar ist aber, dass dies bislang nur einer von mehreren Erklärungsansätzen ist.