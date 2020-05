Covid-19 Sprecherin von US-Vizepräsident mit Coronavirus infiziert

Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Großteil der VfB-Belegschaft bleibt in Kurzarbeit

Der VfB Stuttgart hat in der Corona-Krise ein Paket an Sparmaßnahmen ergriffen. Der Spielbetrieb wird nun zwar bald wieder aufgenommen, ein Großteil der Belegschaft wird jedoch erst einmal in Kurzarbeit bleiben.