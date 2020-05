Covid-19 spaltet die Gesellschaft Gefährlich

Dass es Menschen gibt, die unterschiedliche Meinungen vertreten, ist gut und wichtig. Dass Menschen die Politik kritisch hinterfragen, ist gut und wichtig. Davon lebt und profitiert unsere plurale Gesellschaft. Doch die Wut, die sich derzeit auf der Straße und in den sozialen Netzwerken ihren Weg bahnt, macht mir Angst. Sie ist maßlos und in weiten Teilen auch blind. Politiker werden beleidigt, Journalisten beschimpft und attackiert. Der Respekt vor dem anderen wird mit Füßen, nein mit Worten getreten. Nicht von allen. Keine Frage. Aber von vielen. Von zu vielen. Eine Stimmung macht sich breit, die den Häschern von rechts wie von links in die Hände spielt. Und so braut sich von Woche zu Woche ein immer gefährlicheres Gemisch zusammen.