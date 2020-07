Covid-19-Demografie in Deutschland Corona-Infizierte im Schnitt jünger und männlicher

Der Anteil der Verstorbenen liegt mittlerweile nur noch knapp über 0. Und auch sonst wird klar: Alter, Geschlecht und Sterblichkeit hängen miteinander zusammen. Dass weniger Infizierte an Covid-19 sterben ist, so das RKI,die Folge einer „kontinuierlichen, deutlichen Abnahme des relativen Anteils der über 80-Jährigen“ – und der zunehmenden Anzahl von Infizierten unter 30 Jahren. Vier von zehn Covid-19-Patienten sind mittlerweile dieser Altersgruppe zuzurechnen. In der Hochphase der Pandemie lag der Anteil gerade halb so hoch.