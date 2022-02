Worum geht es bei Couple Challenge überhaupt?

Sieben Promipaare wohnen gemeinsam in einem Camp. Sie wetteifern in verschiedenen Aufgaben (Challenges) miteinander, müssen aber auch miteinander auskommen und den Alltag bewältigen. In regelmäßigen Abständen findet eine „Exit-Challenge“ zwischen zwei Paaren statt. Das Verliererpaar verlässt die Sendung. Am Ende findet das Finale zwischen den letzten drei verbliebenen Couples statt. Das Gewinnerpaar streicht dann das Preisgeld ein – oder zumindest was davon noch übrig ist. Die Startsumme von 100.000 Euro schmilzt nämlich im Laufe der Zeit durch Fehler der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen und wird so immer kleiner. Unter den Teams befinden sich sowohl Liebespaare, als auch Geschwister und Freunde, die miteinander antreten.