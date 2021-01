Coup in Oberhof Biathletinnen sehen Staffelsieg als WM-Motivation

"Wir hoffen, dass wir jetzt für die nächste Zeit jede Menge Euphorie, Motivation und Energie mitnehmen", sagte Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann nach dem Coup beim Heim-Weltcup in Oberhof. In knapp vier Wochen beginnt in Slowenien das Highlight des Winters für die Skijäger. Nach schwierigen Wochen mit vielen sportlichen Rückschlägen und ausgebliebenen Top-Resultaten kam der erste Saisonerfolg für die deutschen Frauen genau richtig.