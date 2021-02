Country-Sängerin Dolly Parton will erst einmal kein Denkmal

Sie fühle sich geehrt, dass die dortige Regierung ein Gesetz für ein solches Denkmal in Erwägung ziehe, habe aber darum gebeten, den Plan vorerst nicht weiter zu verfolgen. Das schrieb die Sängerin ("Jolene") am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter. "Angesichts all dessen, was gerade in der Welt passiert, denke ich nicht, dass es angebracht ist, mich auf ein Podest zu stellen."