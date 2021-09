Coronavirus Wie Ungeimpfte die Pandemie antreiben

Deutlich weniger Krankenhauseinweisungen

Betrachtet man die Krankenhauseinweisungen in Verbindung mit Corona-Infektionen, wird die gute Schutzwirkung der Impfstoffe ebenfalls deutlich – trotz der ansteckenderen Delta-Variante. So meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) Anfang September bei Ungeimpften ab 60 Jahren rund neun coronabedingte Hospitalisierungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche. Der Wert für vollständig Geimpfte lag dagegen nur bei einer Hospitalisierung. In der Altersgruppe 18 bis 59 ergab sich auf etwas niedrigerem Niveau eine ähnliche Relation. Die Hospitalisierungsrate ist inzwischen ein zentrales Kriterium für gesundheitspolitische Entscheidungen in der Coronapandemie.

Ein eindeutiges Bild ergibt sich auch beim Blick auf die Intensivstationen. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) jüngst betonte, handelt es sich bei rund 90 Prozent der Patienten, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden müssen, um nicht oder unvollständig Geimpfte. Diese Beobachtungen passen gut zu der in etlichen Studien sowie im praktischen Einsatz ermittelten Schutzwirkung der Vakzine vor schweren Covid-Erkrankungen. Demnach verringern etwa zwei Dosen der Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Astrazeneca das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs oder einer Krankenhauseinweisung um rund 90 Prozent. Eigentlich ein Argument für die Impfung. Doch die Impfquote, die derzeit bei 61,5 Prozent liegt, steigt nur noch langsam.