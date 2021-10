Coronavirus WHO: Neue Delta-Mutante im Blick

Wochenmarkt in Marbach

Kritik nach Standortwechsel wächst

Zweimal haben die Marktbeschicker ihre Stände in Marbach nun schon an der Stadionhalle aufgebaut. Doch in der Fußgängerzone sieht man derweil nichts von der geplanten Sanierung. Das stößt einigen Räten und weiterhin den Einzelhändlern auf. Für die Verwaltung läuft jedoch alles nach Plan.