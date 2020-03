Coronavirus weltweit Corona-Infektionen weltweit: Schweiz besonders betroffen

Stuttgart - Die Zahlen machten von Anfang an an Angst. Tausende, bald sogar Zehntausende Corona-Infizierte in China: das sind unzählige Schicksale, und bei der Corona-Pandemie ist jeder Betroffene einer zu viel. Dennoch bildet sich die Betroffenheit eines Landes eben auch in der Relation zur Gesamtbevölkerung ab. 80 000 Infizierte sind in einem Land wie China mit deutlich mehr als einer Milliarde Einwohner eben etwas anderes als 80 000 Infizierte in der Schweiz.