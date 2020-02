Coronavirus Virusgefahr – Was kann jeder persönlich tun?

Auch die katholische Kirche schaltet sich ein

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart rät als Vorsichtsmaßnahme, dass in den Gottesdiensten bis auf weiteres auf das gegenseitige Händereichen als Friedensgruß verzichtet wird. Außerdem soll auf die Kelchkommunion verzichtet werden. Und was sonst nur am Karfreitag üblich ist, werden die Gläubigen in nächster Zeit als Normalfall haben: ein leeres Weihwasserbecken.