Coronavirus Vaatz ohne Fakten

Kein Dienst an der Demokratie

Die Angaben der Polizei sind heute so gut nachprüfbar wie nie zuvor – mit Luftaufnahmen ebenso wie mit Online-Werkzeugen. Deshalb leistet Vaatz der Demokratie keinen Dienst – und auch nicht denen, die manche Corona-Maßnahmen kritisch sehen. Nicht alles, was der Staat im Namen der Bekämpfung von Corona unternahm, war notwendig, und manches wurde durch die Gerichte wieder kassiert. Es ist wichtig, in einer Demokratie unterschiedlicher Meinung zu sein. Genauso wichtig ist aber ein Konsens darüber, dass Meinungen über die Realität auch etwas mit dieser Realität zu tun haben müssen. Indem er diesen elementaren Konsens verlässt, versündigt sich Vaatz an der Demokratie.