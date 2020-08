„Coronavirus-Update“ mit Berliner Virologen NDR setzt Corona-Podcast mit Christian Drosten fort

Hamburg/Berlin - Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) setzt nach zweimonatiger Pause am Dienstag (1. September) den Podcast „Coronavirus-Update“ mit dem Berliner Virologen Christian Drosten fort. Neben Drosten werde künftig auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek regelmäßiger Gesprächsgast von NDR-Redakteurin Korinna Hennig sein, kündigte der NDR am Donnerstag in Hamburg an. Der Podcast wird jeweils dienstags um 15 Uhr auf www.NDR.de/coronaupdate und in der ARD Audiothek veröffentlicht. Eine kürzere Fassung kommt dienstags um 12.35 Uhr im Radio auf NDRinfo. Drosten ist Leiter der Virologie der Berliner Charité.