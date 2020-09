Coronavirus Unsicherheit beim Schulstart in Bayern

Alsdann. Was die 115.000 Erstklässler davon halten werden, die – so ist aus den Landesteilen zu hören – da und dort ihre Einschulung aus Platzgründen ohne Mama und Papa bestehen müssen, ist nicht überliefert. Und in der niederbayerischen Hauptstadt Landshut, wo der Corona-Wochenindex ausgerechnet einen Tag vor Schulbeginn die kritische Marge von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerissen hat, müssen so manche Eltern ihre Freude auf ein kinderfreies, geregeltes Arbeitsleben wohl auch schon wieder begraben. Denn ab jener Fünfziger-Marge tritt in Bayern gleich die dritte, die höchste Stufe des Corona-Krisenplans in Kraft, und das kann heißen: nichts ist es mit dem von allen erhofften Präsenzunterricht in den Schulgebäuden; die jungen Leute bleiben zuhause, angewiesen auf den Fernunterricht via Internet.