Coronavirus und Klassik Konzertabsagen ohne Not?

Die würde dann nicht das Orchester, sondern die Taskforce des SWR verantworten. Derartige Entscheidergruppen gibt es bei vielen Institutionen. Besonders viel Macht haben sie bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Warum das so ist, liest man auf der Homepage vom Rundfunkorchester des Bayerischen Rundfunks (BR), das ebenso wie das BR-Symphonieorchester und der Rundfunkchor des BR ebenfalls zurzeit (terminiert zunächst bis 16. Februar) pausiert. Es gehe, so der BR, darum, „die Gesundheit der Ensemblemitglieder zu schützen, genauso wie das technische Personal, das an Konzertproduktionen und Übertragungen beteiligt ist, aber auch für die aktuelle Berichterstattung des BR eine unerlässliche Rolle spielt.“ Fazit: „Es geht bei dieser Entscheidung vor allem darum, die Sendefähigkeit des BR zu gewährleisten.“