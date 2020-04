Coronavirus und Influenza Ist Covid-19 harmloser als die Grippe?

Lesen Sie hier: Die Zahlen zur Corona-Krise

Klar sei, dass ein „natürlicher Verlauf“ der Pandemie ohne Gegenmaßnahmen exponentiell wäre, sagt auch Jürgensen. Und dass eine wiederkehrende Verdopplung der Fallzahlen nach jeweils wenigen Tagen eine hohe Zahl vermeidbarer Todesfälle und eine kritische Überlastung der Krankenhäuser bedeuten würde. „Diese sehr reale Gefahr können wir gemeinsam reduzieren. Darum sind die drastischen Maßnahmen leider richtig und lebensrettend“, so Jürgensen.

Grippe-Zahlen des RKI nur Schätzungen

Vergleiche zwischen den Todesfällen in Zusammenhang mit Corona oder Grippe hinken auch deshalb, weil die Zahlen auf unterschiedliche Weise zustande kommen. Während bei den Corona-Toten die Todesursache in der Regel durch einen Test eindeutig erfasst wird, muss das Robert-Koch-Institut die Zahl der gestorbenen Influenza-Infizierten wie erwähnt schätzen. „Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen wird Influenza auf dem Totenschein häufig nicht als Todesursache eingetragen“, heißt es beim RKI. Deshalb sei es üblich, die der Influenza zugeschriebene Sterblichkeit mittels statistischer Verfahren zu schätzen. Dazu wird grob gesagt die Gesamtzahl der Todesfälle in einer Influenzasaison mit der normalerweise in diesem Zeitraum auftretenden Zahl an Todesfällen verglichen. Die Differenz wird dem Einfluss der Influenza zugeschrieben. Für die außergewöhnlich schlimme Grippesaison 2017/18 kommt das RKI so auf den Rekordwert von rund 25 000 Influenza-Toten. In rund der Hälfte der Grippeperioden seit 2001/02 lag die Zahl in der RKI-Statistik dagegen bei Null oder unter der bereits jetzt erreichten Zahl von Corona-Toten.