Coronavirus So bekommen Sie schnell einen Impftermin

Stuttgart - Ob über die Internetseite www.impfterminservice.de, die Hotline 116 117 oder die Hausartzpraxis, ob Heidelberg, Karlsruhe oder Stuttgart: Einen Termin für die Coronaimpfung zu bekommen, ist nach wie vor schwierig. Nicht nur in Baden-Württemberg. Inzwischen hat zwar gut jeder Dritte in Deutschland die Erstimpfung bekommen (34,4 Millionen Menschen), und knapp jeder Zehnte ist vollgeimpft. Viele Impfwillige werden aber trotzdem noch Wochen auf ihren Pieks warten. Obwohl es von diesem Montag an laut Entscheid der Bundesregierung auch in Baden-Württemberg in Hausarztpraxen keine Priorisierung mehr gibt.