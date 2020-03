Coronavirus-Pandemie Uwe Seeler: "Große Sorgen um den Fortbestand der Vereine"

Die zehn größten Spiele des VfB Stuttgart

Als Guido Buchwald den VfB zum Titel köpfte

In unserer Serie zeigen wir Ihnen die zehn größten, schönsten, emotionalsten, aber auch wichtigsten Spiele des VfB Stuttgart. In dieser Folge erinnern wir uns an das Spiel zurück, das den Weiß-Roten den Meistertitel 1992 sicherte.