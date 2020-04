Coronavirus-Pandemie Skepsis an Tour-Austragung wächst - Sagan entspannt

Eigentlich wollte der dreimalige Straßenweltmeister in diesem Jahr erstmals in seiner Karriere beim Giro d'Italia an den Start gehen und danach noch die Tour de France fahren, bei der er insgesamt siebenmal das Grüne Trikot des Punktbesten gewann. Dieses Vorhaben kann Sagan aufgrund der Coronavirus-Pandemie wohl nicht mehr umsetzen. Am Dienstag hatte Tour-Veranstalter ASO mitgeteilt, die ursprünglich für die Zeit vom 27. Juni bis 19. Juli geplante 107. Frankreich-Rundfahrt vom 29. August bis 20. September stattfinden zu lassen.