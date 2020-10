Coronavirus-Pandemie Oberärztin appelliert an Corona-Leugner – mit erschreckendem Foto

Was die Medizinerin dabei am meisten auf die Palme bringt: Menschen, die Corona nicht ernst nehmen. „Wenn es Corona doch nicht gibt? Was sehe ich dann eigentlich den ganzen Tag in der Notaufnahme?! Und was ist das dann für ein CT?“, fragt die Ärztin in Anspielung auf ein Foto, das die Computertomographie einer mit dem Coronavirus befallenen Lunge zeigen soll. „Gesundes Gewebe ist schwarz. Ziemlich weiße Lunge, oder?“, erklärt Holzner, die als Notärztin in Essen und Mülheim an der Ruhr unterwegs ist. „Wenn ihr mir schon nicht glaubt: Bilder lügen nicht. Und die Angst zu ersticken auch nicht.“