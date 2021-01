Coronavirus-Pandemie IOC-Mitglied Pound "nicht sicher" wegen Olympia in Tokio

Zuvor war in der Olympia-Stadt Tokio erneut der Notstand ausgerufen worden, weil die Zahlen der Corona-Neuinfektionen auf immer neue Rekordhöhen gestiegen waren. Gastgeber Japan und das Internationale Olympische Komitee bekräftigten noch am Donnerstag, an ihren Plänen für "sichere und geschützte Spiele" im Juli und August festhalten zu wollen. Auf Nachfrage bestätigte ein IOC-Sprecher dieses Ziel auch am Freitag noch einmal.