Coronavirus-Pandemie DFL-Clubs stimmen ab: Zündstoff bei Fan-Rückkehr in Stadien

Der Plan der Deutschen Fußball Liga für die Teilzulassung von Zuschauern zur neuen Saison in der 1. und 2. Bundesliga birgt viel Zündstoff. Und er zeigt den Anhängern, dass noch lange keine Normalität in den Stadien herrschen wird. Über die entsprechenden Anträge des DFL-Präsidiums entscheiden die 36 Proficlubs am Dienstag bei der virtuellen Außerordentlichen Mitgliederversammlung. Unmut aus der Fan-Szene gibt es jetzt schon.