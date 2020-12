Coronavirus-Mutation aus Südafrika Weitere Corona-Variante soll noch ansteckender sein

Die Regierung in London appellierte zudem an alle Bürger mit engem Kontakt zu Menschen, die in den vergangenen zwei Wochen in Südafrika waren, sich freiwillig zu isolieren. Auch das Auswärtige Amt warnte am Mittwoch auf seiner Website vor einer neuen Variante des Coronavirus in Südafrika. Das Bundesgesundheitsministerium in Berlin hatte bereits am Dienstag ein generelles Beförderungsverbot für Reisende aus Großbritannien und Südafrika verhängt.