Coronavirus München reißt Grenzwert – und wartet ab

Die „Reproduktionszahl“, die vor sechs Tagen noch unter eins gelegen hatte, beträgt inzwischen 1,41. Rechnerisch stecken in München also hundert Infizierte weitere 141 Menschen an; das heißt: Corona breitet sich wieder schneller aus. Derzeit gelten in München 10.454 Infektionen als bestätigt, 141 mehr als am Donnerstag; 223 Personen sind seit Frühjahr bereits an oder mit Corona gestorben.