Coronavirus Luxus-Stütze für Porsche

Dividenden, Boni und Sozialleistungen

Die Schlagzeilen, die Porsche nun in der Corona-Krise macht, klingen anders. Als man die Produktion unterbrach, stand auch Porsche in der Schlange derer, die Kurzarbeitergeld beantragten. Die Millionen aus den Sozialkassen begegnen auf dem Weg zu Porsche Geldbündeln, die das Haus für satte Dividendenzahlungen an die Aktionäre und für einen nicht minder satten Bonus an die Beschäftigten verlassen. Da stellt sich manch ein Bürger die Frage, welche Lücken mit den Beitragsmitteln eigentlich geschlossen werden.