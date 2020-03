Coronavirus-Krise NHL-Profi Holzer: "Quasi in Selbst-Quarantäne"

"Die Situation ist natürlich sehr schwierig für alle, weil es einfach nicht absehbar ist, bis wann und ob überhaupt es weitergeht", teilte Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer der Deutschen Presse-Agentur mit. "Die ganzen Trainingshallen sind geschlossen und uns wurde geraten, zu Hause zu bleiben und quasi in Selbst-Quarantäne zu gehen." Soziale Kontakte sollen "so gut es geht" vermieden werden, so Holzer.