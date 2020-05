Coronavirus-Infektion bei Pawel Pogrebnjak Früherer VfB-Spieler im Krankenhaus

In Russland ruht der Spielbetrieb wegen der Corona-Krise. Er soll am 21. Juni wieder aufgenommen werden. Vor Trainingsbeginn müssen Spieler und Personal komplett auf Sars-CoV-2 getestet werden. In Moskau sind in den Clubs Dynamo und Lokomotive mehrere Spieler und Personal positiv auf Corona getestet worden.